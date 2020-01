Lyon : une marche aux flambeaux contre la réforme des retraites

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s’agit de la 50e journée de perturbation à la SNCF, 8 TER sur 10 sont en circulation ce jeudi dans la région. Le trafic TGV est lui quasiment normal.



Dans la rue la contestation se poursuit également à l’appel des syndicats. Une retraite aux flambeaux aura lieu à Lyon entre 16h30 et 23h pour dire « non » à la réforme des retraites. Le rendez-vous est fixé sur la place de Francfort (Part-Dieu Villette).



Pour rappel, le projet de réforme des retraites sera présenté ce vendredi en Conseil des ministres. Une étape-clé après deux ans de concertations et sept semaines de conflit. A noter que plus de six Français sur dix (61%) considèrent qu’Emmanuel Macron devrait retirer la réforme.