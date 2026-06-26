Saint-Priest : un homme mortellement poignardé lors d’un conflit de voisinage

Un drame sanglant s'est noué dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Priest. Une violente altercation sur fond de conflit de voisinage a tourné au meurtre au sein d'un centre d'hébergement d'urgence. Un homme de 38 ans a été interpellé par les forces de l'ordre après avoir mortellement poignardé son voisin, âgé de 47 ans. Face à la gravité de l'acte, une enquête pour homicide volontaire a immédiatement été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer le déclencheur exact de la dispute et de faire toute la lumière sur ce drame.



C.J